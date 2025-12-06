Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Yeşil-beyazlı ekip, Bodrum İlçe Stadı'nda teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

        Oyuncuların sağanak altında pas ve top kapma çalışması yaptığı idman, yarı sahada oynanan maçla tamamlandı.

        Teknik direktör Burhan Eşer, basın mensuplarına, deplasmanlarda ortaya koydukları oyunun istedikleri seviyede olmadığını söyledi.

        Bu durumu geliştirmek istediklerini belirten Eşer, "Deplasmandan artık üç puanla dönmemiz gerekiyor. Bandırmaspor, uzun yıllardır bu ligde mücadele eden iddialı bir takım. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri, iç sahada onlar da etkili oynuyor. Hedefimiz üst sıralar. İç saha, deplasman fark etmeksizin galibiyetler almamız lazım." diye konuştu.

        Takımın genç savunma oyuncusu İsmail Tarım ise ligde iyi durumda olduklarını söyledi.

        Biraz kötü olan deplasman grafiğini yükseltmeye çalıştıklarına işaret eden 21 yaşındaki futbolcu, üst üste yapacakları 2 deplasman maçında 6 puan almak istediklerini dile getirdi.

        Ege ekibi, 8 Aralık Pazartesi günü saat 14.30'da Bandırmaspor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Otomobil, ziynet eşyası ve para... Lüks villada büyük soygun!
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Kediler erkeklere derdini anlatırken 2 kat zorlanıyorlar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Numerolojiye göre 2026 ne anlama geliyor?
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Yılbaşı öncesi 'sahte alkol' uyarısı!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!

        Benzer Haberler

        Muğlaspor kritik Batmanspor maçına taraftarını çağırdı
        Muğlaspor kritik Batmanspor maçına taraftarını çağırdı
        Sipay Bodrum FK, Bandırma deplasmanında zirve takibini sürdürmek istiyor
        Sipay Bodrum FK, Bandırma deplasmanında zirve takibini sürdürmek istiyor
        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeline silah eğitimi
        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü personeline silah eğitimi
        MEAH'ta karbonmonoksit uyarısı Muğla'da "Sessiz Tehlike" için farkındalık e...
        MEAH'ta karbonmonoksit uyarısı Muğla'da "Sessiz Tehlike" için farkındalık e...
        MUSKİ ekipleri 7/24 görev başında
        MUSKİ ekipleri 7/24 görev başında
        Muğlaspor zirve yarışında
        Muğlaspor zirve yarışında