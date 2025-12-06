Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Giriş: 06.12.2025 - 15:32 Güncelleme: 06.12.2025 - 15:32
        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kurtuluş Aslan, Güner Mumcu Taştan

        Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Sertan Taşgın, Şeref Özcan (Dk. 90 Ayaz Yükseloğlu), Amaral, Kerem Şen (Dk. 66 Gökhan Karadeniz), Silva (Dk. 66 Şahverdi Çetin), Gökhan Altıparmak, Berkovskiy (Dk. 88 Sadygov)

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Ali Dere, Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Hüseyin Bulut (Dk. 89 Süleyman Luş), Erkam Develi, İshak Karaoğul, Fernandes (Dk. 90 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 81 Haqi), Roshi (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Diouf (Dk. 81 Ali Akman)

        Goller: Dk. 8 Fernandes (Penaltıdan), Dk. 23 Ezeh, Dk. 49 Diouf (Keçiörengücü), Dk. 76 Berkovskiy (Serikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Silva (Serikspor), Dk. 31 Hüseyin Bulut (Keçiörengücü)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

