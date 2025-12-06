Stat:Bodrumİlçe
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kurtuluş Aslan, Güner Mumcu Taştan
Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Sertan Taşgın, Şeref Özcan (Dk. 90 Ayaz Yükseloğlu), Amaral, Kerem Şen (Dk. 66 Gökhan Karadeniz), Silva (Dk. 66 Şahverdi Çetin), Gökhan Altıparmak, Berkovskiy (Dk. 88 Sadygov)
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Ali Dere, Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Hüseyin Bulut (Dk. 89 Süleyman Luş), Erkam Develi, İshak Karaoğul, Fernandes (Dk. 90 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 81 Haqi), Roshi (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Diouf (Dk. 81 Ali Akman)
Goller: Dk. 8 Fernandes (Penaltıdan), Dk. 23 Ezeh, Dk. 49 Diouf (Keçiörengücü), Dk. 76 Berkovskiy (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Silva (Serikspor), Dk. 31 Hüseyin Bulut (Keçiörengücü)
MUĞLA
