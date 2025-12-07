Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 20:28 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:28
        Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı.

        Marmaris Yeni Yıl Festivali kapsamında, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Fransa, Ukrayna ve Rusya'dan 17 yat ile 150 yelkenci katıldı.

        Yelkenciler, ikinci gün yarışları için bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılarak körfeze açıldı.

        Rüzgarın çıkması için uzun süre bekleyen yatlar, yarış için uygun rüzgarlardan çıkmayınca başhakem Ezgi Kalaycı'nın talimatıyla marinaya döndü.

        İkinci gün yarışları yapılamayınca kupanın kazananları ilk gün yarışlarının sonuçlarıyla belirlendi.

        Dereceye giren yelkenciler ödüllerini kulüp bahçesinde kupa töreniyle aldı.

        Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nda sınıflarına göre ilk sırayı elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

        ORC-A: Farraway-Mıknas Yatçılık (Zafer Öznur)

        ORC-B: Lobster ST (Ersen Dinç)

        ORC-C: CheeseVI-Garanti BBVA (Bora Olcav)

        ORC-D: Blue X-Lexus Sailing Team (Berkcan Arat)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

