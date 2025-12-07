Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'in bir kısmı turkuaz renk aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 13:57 Güncelleme: 07.12.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'in bir kısmı turkuaz renk aldı.

        İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de iki gün süren yağışın ardından suyun rengi değişti.

        Turkuaza dönüşen denizin rengi dron ile görüntülendi.

        Az sayıda kişi, sahilde yürüyüş yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        Eve dönerken bıçaklandı!
        Eve dönerken bıçaklandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Yargıtay: İşe giderken kazada ölen kişi vazife malulü sayılmalı
        Yargıtay: İşe giderken kazada ölen kişi vazife malulü sayılmalı
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi

        Benzer Haberler

        Sipay Bodrum FK deplasmanda Bandırma Spor'la oynayacak
        Sipay Bodrum FK deplasmanda Bandırma Spor'la oynayacak
        Köyceğizli hentbolcular önemli dereceler elde etti
        Köyceğizli hentbolcular önemli dereceler elde etti
        Menteşe'de bıçaklı kavga:1 kişi ağır yaralı
        Menteşe'de bıçaklı kavga:1 kişi ağır yaralı
        AK Parti Muğla milletvekilleri kentte yürütülen yatırımları anlattı
        AK Parti Muğla milletvekilleri kentte yürütülen yatırımları anlattı
        Michelin 2026'da 'En İyi Genç Şef' ödülü Datça'ya geldi
        Michelin 2026'da 'En İyi Genç Şef' ödülü Datça'ya geldi
        6 Aralık'ta Muğla'da en fazla yağış Ula Kavakçalı Mahallesine düştü
        6 Aralık'ta Muğla'da en fazla yağış Ula Kavakçalı Mahallesine düştü