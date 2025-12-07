Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 40 zanlı tutuklandı

        Muğla'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 52 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 23:40 Güncelleme: 07.12.2025 - 23:40
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 40 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 52 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kasım ayında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütülerek il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, 10 hassas terazi, 553 sentetik ecza ele geçirildiği ve 52 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ının çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandığı belirtilen açıklamada, 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

