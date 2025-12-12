Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere, 7'si serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 18:53 Güncelleme: 12.12.2025 - 18:53
        Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere, 7'si serbest bırakıldı.

        Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere, 7'si salıverildi.

        Fethiye'de 10 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, aramalarda 6 dedektör ile tarihi olduğu değerlendirilen, parçalar halinde objeler ele geçirilmişti.

