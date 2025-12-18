Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Bodrum ilçesinde düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırdığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bodrum ilçesinde ekiplerce düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
