Bodrum'da devrilen motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
M.D. (16) idaresindeki 48 AZE 446 plakalı motosiklet, Kapuz Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüyle motosiklette bulunan Halil A. (22), sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Halil A., hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
