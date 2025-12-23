Fethiye sahilinde imara aykırı yapıların yıkımı tamamlandı

Yıkım yapılan alanlar dron ile görüntülendi.

Tahliye kararı tebliğ edilen düğün salonu, kamp alanı ve restoran gibi 17 işletmenin yıkım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

