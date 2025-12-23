Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye sahilinde imara aykırı yapıların yıkımı tamamlandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahildeki imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:27 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:27
        Fethiye sahilinde imara aykırı yapıların yıkımı tamamlandı
        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sahildeki imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımı tamamlandı.

        Çiftlik Mahallesi'ndeki Koca Çalış Sahili'nin kıyı kenar çizgisi içinde yer alan kaçak yapıların yıkım işlemleri, Fethiye Belediyesi ekiplerince yapıldı.

        Tahliye kararı tebliğ edilen düğün salonu, kamp alanı ve restoran gibi 17 işletmenin yıkım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

        Yıkım yapılan alanlar dron ile görüntülendi.

        Kaçak yapıların yıkımına 8 Aralık'ta başlanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

