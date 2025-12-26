Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da HPV farkındalığı semineri yapıldı

        –Datça'da HPV (İnsan Papilloma Virüsü) semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 26.12.2025 - 09:17
        Datça'da HPV farkındalığı semineri yapıldı
        –Datça'da HPV (İnsan Papilloma Virüsü) semineri düzenlendi.

        Kadın sağlığına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Şehrin Uzman Sesleri" etkinlik serisi kapsamında Datça Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Jinekolog Dr. Berna Aydemir konuk oldu.

        Aydemir, HPV virüsünün kanserle ilişkisi, bulaşma yolları, belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

        HPV'nin toplumda yeterince konuşulmayan ancak milyonlarca insanı etkileyen bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Aydemir, "HPV’yi bilmek, kendini korumaktır." dedi.

        Aşılanmanın önemine dikkat çeken Aydemir, HPV aşısının kansere karşı eldeki en güçlü koruyucu araçlardan biri olduğunu söyledi.

