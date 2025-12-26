Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te 2 bin 500 yıllık kaya mezarı koruma altına alındı

        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Karya dönemine ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarı koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 19:36 Güncelleme: 26.12.2025 - 19:36
        
        Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Karya dönemine ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarı koruma altına alındı.

        Yeşilbelde Mahallesi'ndeki "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" olarak tescillenen Yeşilbelde Kaya Mezarı’nda, Marmaris Ticaret Odası (MTO) destekleriyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer'in danışmanlığında ve Marmaris Müze Müdürlüğünün denetiminde bitki örtüsü temizliği, çevre düzenlemesi yapıldı.

        Güvenlik şeridi oluşturulan alana, uyarı ve bilgilendirme tabelaları ile aydınlatma ve kamera sistemleri de yerleştirildi.

        MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Marmaris'in kültürel varlıklarının korunması ve turizme kazandırılmasının yanında geleceğe de aktarılması için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

        Oda olarak kültürel çalışmaların içinde olmaktan mutlu olduklarını belirten Ayhan, "Çalışmalarımız bir nevi kültürel zenginliğimizin de bir parçası. Bu süreçte çalışmalara katkı sunan Marmaris Müze Müdürümüz Şehime Atabey'e, Orman İşletme Müdürümüz Gökhan Şahin'e ve Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ile kıymetli ekibine teşekkür ederiz. Marmaris Ticaret Odası olarak, kültürel mirasımızı korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        - Yeşilbelde Kaya Mezarı

        Karia ve Lykia'da yaygın görülen tapınak cepheli kaya mezar mimarisinin Marmaris'teki tek örneği olan yapı, İyon düzeni örneklerinden farklı olarak Dor düzenindeki mimarisiyle dikkati çekiyor. M.Ö. 4-5. yüzyıla tarihlendiği değerlendirilen tek odalı anıt mezarda, zeminin zayıf yapısı ve 1957 Fethiye depremine ilişkin bulgular nedeniyle, "ziyarete açma" odaklı planlanan proje revize edilerek öncelik korumaya verildi.

