Bodrum'da 42 yıl önce mesleğe başlayan doktor, 34 yıl hizmet verdiği hastaneden törenle uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 34 yıl boyunca hizmet verdiği hastaneden ayrılan doktor için veda töreni düzenlendi.

Bodrum Devlet Hastanesi'nde 1991'de genel cerrah olarak göreve başlayan ve aynı kuruluşta uzun yıllar hizmet veren 65 yaşındaki Metin Özer, ayrılma kararı aldı.

Hastane yönetimi tarafından 42 yıl önce mesleğe başlayan doktor Metin Özer için veda etkinliği düzenlendi.

Hastanenin yemekhanesinde düzenlenen etkinliğe Özer'in eşi psikolog İlknur Özer, Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Battal Yıldırım, eski başhekim ve kulak burun boğaz uzmanı Op. Dr. Oğuz Şahin ile hastane yöneticileri, idari ve hastane personeli katıldı.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Özer'e çiçek ve teşekkür plaketi verilerek pasta kesildi.

- "O yıllardan günümüze çok şey yaşandı"

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede 1991'de başladığı görevini 22 Aralık itibarıyla sonlandırdığını söyledi.

Bodrum'da göreve başladığında ilçede 4 uzman ve 25 yataklı hastanenin bulunduğunu anlatan Özer, "O yıllardan günümüze çok şey yaşandı. Hastaneler büyüdü, yıllar içinde de bu binaya taşındık. Bu süreçte çok fazla arkadaşımız oldu, uzun yıllar boyunca da burada hizmet verdik. Ben başladığımda yeni başlayan arkadaşlar, şimdi hepsi birer yetişkin oldu. Hepsiyle sevgi ve saygı çerçevesinde bu yılları geçirdik diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Hastane Başhekimi Dr. Battal Yıldırım da Özer'e hizmetleri için teşekkür etti.

İlknur Özer de eşinin 42 yıllık meslek hayatının 34 yılını Bodrum Devlet Hastanesi'nde geçirdiğini belirterek, "Cerrah eşi olmak çok zormuş. Özel günlerimizde yanımızda bulunamadı ama biz burada bütün ekiple çalışma arkadaşları, ameliyathanenin melekleri, hep beraber çok güzel bir 34 yıl geçirdik." diye konuştu.

Özer, ileriye dönük bol bol seyahat planlarının olduğunu dile getirdi.