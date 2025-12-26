Habertürk
        Muğla Haberleri

        Muğla'da gönüllü itfaiyecilik eğitimleri sürüyor

        Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olması amacıyla yürütülen "gönüllü itfaiyecilik" eğitimlerinin devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        26.12.2025 - 14:30
        Muğla'da gönüllü itfaiyecilik eğitimleri sürüyor
        Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olması amacıyla yürütülen "gönüllü itfaiyecilik" eğitimlerinin devam ettiği bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, afetlere müdahale kapasitesini artırmak ve toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla talep eden vatandaşların gönüllü itfaiyeci olmaları sağlanıyor.

        Bu kapsamda eğitimlerle gönüllülerin olası yangın, su baskını ve diğer acil durumlarda profesyonel ekiplere destek verebilecek bilgi ve donanıma sahip olmaları hedefleniyor.

        Fethiye'de gerçekleştirilen eğitimlerde gönüllülere yangınla mücadele, su baskınlarına müdahale, ipli erişim teknikleri ve ilk yardım konularında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bugüne kadar Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde 118 gönüllü vatandaşa itfaiyecilik eğitimi verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın ormanları, kıyıları ve doğal yapısıyla afet risklerine açık bir kent olduğunu ve önceliklerinin kenti afetlere karşı daha dirençli hale getirmek olduğunu belirtti.

        Aras, afetlerle mücadelenin sadece kurumların değil toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu olduğunu kaydetti.

