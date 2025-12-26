Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi YÖK 2025 raporunda 4 alanda ilk 20'ye girdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin (MSKÜ), Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 2025 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda 4 kategoride ilk 20'de yer aldığı bildirildi.

MSKÜ'den yapılan açıklamaya göre, YÖK tarafından Türkiye'deki 201 üniversitenin 67 farklı gösterge doğrultusunda değerlendirildiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025"de, MSKÜ "Eğitim-Öğretim", "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın", "Uluslarasılaşma" ve "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" alanlarında Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yerini aldı.

Rapordaki "Öğrenci Topluluğu Sayısı" göstergesine göre MSKÜ, bünyesindeki 218 öğrenci topluluğu ile devlet ve vakıf üniversiteleri arasında Türkiye genelinde 7'nci sırada yer buldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları (BİDEB) kapsamında sağlanan desteklerde de MSKÜ, toplam 330 BİDEB desteği (burs ve proje) ile Türkiye'nin en çok destek alan üniversiteleri arasında 18'nci oldu.

Raporda, "Değişim Programları Kapsamında Giden Öğretim Elemanı Sayısı" göstergesinde 15'inci sırada yer alan MSKÜ, akademisyenlerinin yurt dışı tecrübesini artırarak evrensel bilim standartlarını kampüse taşımaya devam etti.