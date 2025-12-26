Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da depreme dayanıksız olduğu için yıkılan huzurevi yeniden inşa ediliyor

        –Muğla'da, depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkılan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin, aynı alanda depreme dayanıklı şekilde yeniden inşasının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 14:23 Güncelleme: 26.12.2025 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da depreme dayanıksız olduğu için yıkılan huzurevi yeniden inşa ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Muğla'da, depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkılan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin, aynı alanda depreme dayanıklı şekilde yeniden inşasının devam ettiği bildirildi.

        Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinde olan ve temel atma töreni yakın zamanda gerçekleştirilen proje kapsamında, yaşlı bireylerin güvenli, nitelikli ve bütüncül bakım hizmetlerine erişimini sağlayacak.

        Çağdaş mimari ve donanımla planlanan ve tamamlandığında kentte önemli bir sosyal hizmet ihtiyacına yanıt verecek yeni merkez, üç blok ve beş kattan oluşacak.

        9 bin 514 metrekare kapalı inşaat alanına sahip sürekli ve yatılı bakım hizmeti verecek 80 kişi kapasiteli Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi Kompleksi gündüzlü bakım merkezi, aktif yaşam merkezi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi olmak üzere üç temel birimden meydana gelecek.

        Yeni tesis, sağlıklı yaşlı bireylerin yanı sıra demans ve alzaymır gibi hastalıkları bulunan ve evde yaşamını tek başına sürdüremeyen yaşlılara da kapsamlı hizmetler sunmayı hedefliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yapılan incelemeler sonucunda mevcut binanın deprem güvenliği açısından risk taşıdığının belirlenmesi üzerine vatandaşların can güvenliğini önceleyerek yapıyı yıkarak, süreci hızla yeniden başlattıklarını hatırlattı.

        Aras, tamamlanacak çağdaş tesisle yaşlıların daha güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürmesini amaçladıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı

        Benzer Haberler

        Milas'ta zincirleme kaza, Tofaş araç teneke kutu gibi ezildi
        Milas'ta zincirleme kaza, Tofaş araç teneke kutu gibi ezildi
        Başkan Aras: "Gençlerden gelen her fikri desteklemeye hazırız"
        Başkan Aras: "Gençlerden gelen her fikri desteklemeye hazırız"
        Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa ediliy...
        Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi depreme dayanıklı şekilde yeniden inşa ediliy...
        Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı
        Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı
        Milas'ta yağış sonrası yollar çamura döndü
        Milas'ta yağış sonrası yollar çamura döndü
        Muğla'da MHP Yatağan İlçe Başkanlığı binası açıldı
        Muğla'da MHP Yatağan İlçe Başkanlığı binası açıldı