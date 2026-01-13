Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:57 Güncelleme: 13.01.2026 - 13:00
        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Aravi, gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında buluştu.

        Çamlı Mahallesi'ndeki bir restoranda ilçe yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan Aravi, kamunun aydınlatılması için büyük bir özveriyle görev yapan gazetecilerin gününü kutladı.

        Gazetecilerin mesai merhumu gözetmeden, her türlü doğal afette görevini yapmaya çalıştıklarını bir siyasetçi olarak da sahada gözlemlediklerini belirten Aravi, fedakarca görevini icra eden toplumu bilgilendiren gazetecilerin, kendilerinin yaptığı çalışmaları da kamuoyuna aktardığını kaydetti.

        Programda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aravi, Marmaris Belediyesinin meydan projesiyle ilgili soruya, "Marmaris Belediye Başkanımız projeyi detaylı anlatmadı. Sadece bir peyzaj fotoğrafı gördük. Burada esnaf, taksiciler memnun değil. Biz projelere karşı değiliz. Biz bu projenin ne olduğunu da bilmiyoruz. Dolayısıylada bilmediğimiz bir şeye nasıl destek verelim." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

