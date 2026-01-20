Muğla'da leylekler için yuva alanları yapıldı

Muğla'da, göç yollarındaki leylekler için yuva alanları oluşturuldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, leyleklerin göç yollarından olan Milas ilçesi Ekinanbarı Mahallesi'nde, leyleklerin olası elektrik akımına kapılmalarının önüne geçmek amacıyla yeni direkler dikilerek özel yuva alanları yapıldı.



İlk etapta, Milas Ekinanbarı Mahallesi'ne yapılan leylek yuva alanlarının göç güzergahındaki diğer mahallelerde de yapılacağı belirtildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, her yıl havanın ısınmasıyla Muğla'nın aynı rotayı takip ederek gelen leyleklere ev sahipliği yaptığını kaydetti.



Özellikle yüksek yerlere yuva yapan leyleklerin bazen kendilerinin bazen de yuvalarının elektrik gibi nedenlerle zarar görebildiğini belirten Aras, bu nedenle talep üzerine leylekler için güvenli yuva alanları oluşturduklarını vurguladı.



Ekinanbarı Muhtarı Barış Ülkü ise yaklaşık 50 yıldır leyleklerin mahallelerini ziyaret ettiğini, önceki yıllarda elektrik tellerinden çıkan yangında bazı leyleklerin yaralanmasına şahit olduklarını dile getirdi.



















