        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Fethiye'de çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:03 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:03
        Taşyaka Mahallesi 145. Sokak'taki 3 katlı evin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında çatı katında büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

