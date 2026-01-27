Habertürk
        Muğla'da imara aykırı yapılar yıkılıyor

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına başlandı.

        27.01.2026 - 11:38
        Muğla'nın Ortaca ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımına başlandı.

        Güzelyurt Mahallesi'nde tarım alanında yer alan kaçak yapıların yıkım süreci, Ortaca Belediyesi ekiplerince yürütülüyor.

        Tahliye kararı tebliğ edilen yapıların yıkımına ​​​​​​​sabah iş makineleriyle başlandı.

        Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi.

        İlçede yıkımların birkaç gün sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

