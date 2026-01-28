Muğla'da sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak ve lodos etkili oldu.





Akbük Koyu'nda lodos nedeniyle yükselen dalgaların getirdiği su, sahil şeridindeki işletmelere kadar ulaştı.



Denizden gelen çakıl ve taşlar, işletmeler ile sahil arasındaki yolu kapladı, Azmak Nehri ile denizin bağlantısı kesildi.



Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yolda, park halindekiler de dahil çok sayıda araç çakıla saplandı.





Zor anlar yaşayan araç sahiplerinin yardımına, vatandaşlar yetişti. Araçlar, traktör yardımıyla tek tek çekilip güvenli alanlara alındı.



Menteşe Belediyesi ekipleri de sabah sahil yolundaki olumsuzlukların giderilmesi amacıyla kepçe yardımıyla temizlik ve düzenleme çalışması yürüttü.



Çakılla kaplanan yol yeniden ulaşıma açıldı, Azmak Nehri'nin denizle bağlantısı yeniden sağlandı.



İşletme sahipleri ve vatandaşlar, her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirterek, yetkililerden alternatif yol açılmasını istedi.



