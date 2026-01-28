Fethiye'de yağışın ardından toprak kayması yaşandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan yollar açılıyor.
Fethiye Belediyesinden yapılan açıklama göre, kentte iki gün etkili olan yoğun yağış nedeniyle Patlangıç Mahallesi Topçular mevkisi, Kızılbel-Söğütlü arasında kalan yol ile Yanıklar Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.
Belediye ekiplerince yollara düşen kaya ve toprak parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Yolların kısa sürede açılacağı belirtildi.
