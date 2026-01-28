Muğla'da ahırda çıkan yangında 8 küçükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:25 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:25
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ahırda çıkan yangında 8 küçükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu.

        İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde iki katlı ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yakınındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Ahırda bulunan 8 küçükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu, 100 balya saman küle döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

