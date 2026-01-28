Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Tour de France'ın amatör bisiklet yarışı serisi L'Etape'a Marmaris'te yapılacak

        Dünyanın prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın amatör serisi L'Étape Series by Tour de France'ın "L'Étape Marmaris by Tour de France" etabı 7 Haziran'da Marmaris'te gerçekleşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 15:53 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tour de France'ın amatör bisiklet yarışı serisi L'Etape'a Marmaris'te yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyanın prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın amatör serisi L'Étape Series by Tour de France'ın "L'Étape Marmaris by Tour de France" etabı 7 Haziran'da Marmaris'te gerçekleşecek.

        Dünyada 20 ülkede 35 şehirde binlerce bisiklet tutkunun katılımı ile düzenlenen L'Etape by Tour de France amatör bisiklet yarışıyla sarı mayo ruhu ve Tour de France'ın efsanevi dağ etapları geleneği Türkiye'nin eşsiz doğal coğrafyasına taşınacak.

        Tour de France'ın organizatörü olan uluslararası spor, organizasyon ve medya kuruluşu Amaury Sport Organisation (ASO) ile 78 Event iş birliğinde gerçekleştirilecek organizasyon, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını Akdeniz ve Ege Denizi'nin birleştiği Marmaris'te bir araya getirecek.

        Visa ve Türkiye İş Bankası'nın kredi kartı markası Maximiles Black'in isim sponsorluğunda gerçekleştirilecek organizasyona, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kurumsal katkı sağlarken Yüce Auto-Škoda, Mosso Bisiklet, Shimano Türkiye, Martı Resort Marmaris de sponsor desteği verecek.




        - L'Etape Marmaris by Tour de France vizyonu ve hedefleri

        İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen lansmanda organizasyonun vizyonunu, parkur yapısı ve Türkiye'de büyüyen spor turizmi hedefleri paylaşıldı.

        Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, aptığı konuşmada Muğla'nın iklim çeşitliliği, doğal coğrafyası ve ulaşım olanaklarıyla bisiklet sporu için son derece elverişli olduğunu söyledi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise organizasyonun kentin marka kimliğiyle güçlü biçimde örtüştüğünü ve ortak bir vizyon etrafında buluşturduğunu dile getirdi.

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 123 yıllık Tour de France geleneğinin Marmaris'in doğası ve spor vizyonuyla buluşacağını dile getirdi.

        L'Etape Türkiye by Tour de France Organizasyon Direktörü & 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas da organizasyonun sadece bir yarış değil gençlere ilham veren kalıcı bir değer yaratma projesi olduğunu, Muğla Valiliği, Marmaris Belediyesi, Bisiklet Federasyonu ve sponsorlarına teşekkür etti.

        L'Étape Marmaris by Tour de France'ta kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, Fransa'da düzenlenen L'Étape du Tour'a katılım hakkı kazanacak.


        Marmaris etabının ardından, 20 Eylül 2026'da düzenlenecek L'Étape Türkiye by Tour de France ile Türkiye, serinin iki yarışlı ülkeleri arasına giriyor.

        L'Étape Türkiye ve L'Étape Marmaris için kayıtlar başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Çiçek yüzünden kadın ortağını dövdü! Tahliye edildi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        L'Etape Marmaris by Tour de France'ın basın lansmanı yapıldı
        L'Etape Marmaris by Tour de France'ın basın lansmanı yapıldı
        Kendisini polis olarak tanıttığı kadını, 2 milyon lira dolandıran şüpheli t...
        Kendisini polis olarak tanıttığı kadını, 2 milyon lira dolandıran şüpheli t...
        L'Etape Marmaris basın toplantısı yapıldı
        L'Etape Marmaris basın toplantısı yapıldı
        Muğla'da ahırda çıkan yangında 8 küçükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu
        Muğla'da ahırda çıkan yangında 8 küçükbaş hayvan ile bir eşek telef oldu
        Fethiye'de yağışın ardından toprak kayması yaşandı
        Fethiye'de yağışın ardından toprak kayması yaşandı
        Dün sağanak yağış, bugün deniz keyfi
        Dün sağanak yağış, bugün deniz keyfi