        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'dan 60 ülkeye satılan mermerden 100 milyon doların üzerinde ihracat geliri sağlandı

        DURMUŞ GENÇ / OSMAN AKÇA - Türkiye mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'daki işletmeler, 60 ülkeye ürün satarak 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 31.01.2026 - 11:05
        Muğla'dan 60 ülkeye satılan mermerden 100 milyon doların üzerinde ihracat geliri sağlandı
        

        Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, AA muhabirine, mermer ve doğal taşın ülke ekonomisine en fazla katkı sağlayan sektörlerin arasında yer aldığını söyledi.

        Türkiye mermer üretiminin yüzde 20'sinin Muğla'dan gerçekleştirildiğine işaret eden Işık, il genelindeki 180'e yakın mermer ocağı ve fabrikada yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edildiğini, taşıma, bakım, sanayi, malzeme ve işçilik alanlarıyla birlikte bu sayının 15 bin kişiye ulaştığını dile getirdi.

        Muğla mermerinin dünyada "Mugla white" olarak bilindiğini ve marka değerinin bunun üzerinde oluştuğunu ifade eden Işık, "Geçen yıl Muğla merkezli ihracat rakamı 100 milyon doların üzerinde ama üretimi Muğla'da olup adresi farklı illerde olan firmaların ihracat değerleri ile bölgemizden ham madde alıp üretimi farklı illerde yapan firmalarla birlikte gerçekleşen ihracat rakamı 250 milyon dolar seviyesinde." dedi.

        Işık, iş hacmi olarak sektörü destekleyen alt kollarla ekonomiye yaklaşık 400 milyon dolara yakın katkı sağlandığını dile getirdi.

        Muğla mermerinin en büyük avantajının sağlamlığı olduğunu anlatan Işık, şöyle konuştu:

        "Muğla beyaz mermeri, başta ABD olmak üzere AB ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası, Rusya'daki resmi kurumlar ve büyük yapılarda, Aliyev'in Başkanlık Sarayı ve ülkemizde birçok yapıda kullanıldı. Farklı yüzey işlemleri ve mekanik montajlarda tercih ediliyor. İhracatımız, yaklaşık 60 ülkeye yapılıyor ama küçük iş yaptığımız bazı ülkelerle bu sayı 80'e çıkıyor. Muğla mermeri, kentte balıkçılıktan sonra ihracat anlamında ikinci sektör konumunda. Bunu öz kaynağımızla yapıyoruz. Ham madde, makine ekipmanları, çalışan personel hep kendimizin. Dolayısıyla biz öz kaynağıyla birlilkte ihracat eden sektör konumudayız."

        Milas-Yatağan-Kavaklıdere hattı boyunca uzanan çok sayıdaki mermer ocağında üretilen mermere klima özelliğinden dolayı özellikle Arap ülkelerinin rağbet gösterdiğine dikkati çeken Işık, Muğla'da iç kesimlerde turizmin önemli olduğunu, kırsal kesimlerde ise mermerciliğin öne çıktığını ve istihdama önemli katkı sağladığını söyledi.

        Mermerin çıkarılan yerde işlendiğini, böylece kırsal kesimlere ekmek kapısı açıldığını anlatan Işık, sektörün bu anlamda her geçen gün büyüdüğünü dile getirdi.

