        Datça'da İlkokullarda Bayrak sevgisi etkinlikleri düzenlendi

        Datça'da İlkokullarda Bayrak sevgisi etkinlikleri düzenlendi

        Datça ilçesinde ilkokullarda bayrak sevgisi farklı ve eğitici etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 15:33 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:33
        Datça'da İlkokullarda Bayrak sevgisi etkinlikleri düzenlendi
        Datça ilçesinde ilkokullarda bayrak sevgisi farklı ve eğitici etkinliklerle kutlandı.

        Öğrencilerle bayrağın anlamı ve taşıdığı değerler üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

        Etkinlikler kapsamında tabak boyama ve kavanozlara bayrak boyama çalışmaları yapıldı.

        El becerisi etkinlikleriyle hem geleneksel değerler hem de paylaşma kültürü pekiştirildi.

        Yapılan açıklamada, "Bayrak sevgisiyle birleşen üretken ve keyifli çalışmalar, öğrencilerin hafızalarında güzel izler bıraktı." ifadeleri kullanıldı.

