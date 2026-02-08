Habertürk
Habertürk
        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayağı tamamlandı

        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayağı tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 2. ayak mücadelesi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 18:49 Güncelleme: 08.02.2026 - 18:49
        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 2. ayağı tamamlandı
        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 2. ayak mücadelesi sona erdi.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği kış trofesinin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Norveç, Rusya, Fransa, Estonya, Slovakya, Yunanistan, Ukrayna, Belarus ve İtalya'dan 44 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

        Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ikinci günün yarışı başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarında koy içinden start alan yatlar, rotayı tamamlayıp koy içinde finişe ulaşmaya çalıştı.

        MIYC Başkanı Bülent Çelik, kış trofelerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, her yarışta yat ve yelkenci sayısının arttığını kaydetti.

        Kış Trofesi'nin ikinci ayağını iki yarışla tamamladıklarını ifade eden Çelik, 44 yelkenlinin körfezde renkli görüntüler oluşturduğunu aktardı.

        Altı etaptan oluşan trofenin üçüncü ayağı, 28 Şubat-1 Mart'ta yapılacak.

        Trofenin 2. ayağında gerçekleştirilen iki yarış sonucunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:

        ORC-A

        1- Eker Süzme (Ahmet Eker)

        2- Eker 40 (Umut Efe Alpkocak)

        3- Wings Racing-Albatros Marina (Fırat Şahin)

        ORC-B

        1- Axioma (Gleb Semerenko)

        2- Dxarma (Dmitry Gaurilov)

        3- Lobster X (Ersen Dinç)

        ORC-C

        1- Flyer-Lotus Dental (Tora Kutoğlu)

        2- Strekoza (Mikhail Mischenko)

        3- Fox L (Aliaksandr Rachecski)

        ORC-D

        1- Agile (Tunca Çalışkan)

        2- Avolare (Alxey Tikhonov)

        3- Cheese VI (Alp Doğuoğlu)

        ORC-E

        1- Zamazingo (Celal Yılmaz İşçimenler)

        2- Blue X - Lexus Saling Team (Berkcan Arat)

        3- Looping (Yury Shuvalov)

        ORC-F

        1- Capella II (İhsan Kalaycı)

        2- Red Lions-Alutek Metal Joyful Yatchting (Hüseyin Akbulut)

        3- Soprano (Burhanettin Aydoğan)

        ORC-G

        1- Almadia (Bülent Çelik)

        2- İnhaca (Çağatay Berk Pektekin)

        3- Dho Deniz Kızı 13 (Murat Hasırcı)​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

