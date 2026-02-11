Canlı
        Bodrum'da evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

        Bodrum'da evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin balkonunda bulunan kitaplarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 19:24 Güncelleme: 11.02.2026 - 19:24
        Bodrum'da evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin balkonunda bulunan kitaplarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Alfara Sitesi'nde yer alan binanın zemin katındaki dairede yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, dairenin balkonunda bulunan kitaplarda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü.

        Yangında balkondaki çok sayıda kitap kül oldu, evde de hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

