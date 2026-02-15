Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den Milas'ta zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkin açıklama:

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddiasıyla gündeme gelmesiyle ilgili, "İlçe başkanınız zeytinlikleri hülle yoluyla kesmiştir, köklerini de taşımıştır. Oranın yanı başında inşaata açılan diğer arazi gibi kendi arazisinin de inşaata açılması için bu yolu benimsemiştir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 15:18 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den Milas'ta zeytin ağaçlarının kesilmesine ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddiasıyla gündeme gelmesiyle ilgili, "İlçe başkanınız zeytinlikleri hülle yoluyla kesmiştir, köklerini de taşımıştır. Oranın yanı başında inşaata açılan diğer arazi gibi kendi arazisinin de inşaata açılması için bu yolu benimsemiştir." dedi.

        Milletvekili Mete, AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Milas ilçesinde zeytin ağaçlarının kesilmesine yönelik yaptığı açıklamasından dolayı CHP milletvekilleri ve bazı yöneticilerin kendisini "Milas halkından özür dilemeye" davet ettiğini hatırlattı.

        Mete, CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey'in kendisine ait arazi için vekaletname verdiği kişinin damadı olduğunu, vekaletnamenin de “birçok kurum ile çalışılabilir hatta bina yapılabilir” gibi yetkiler içerdiğini söyledi.

        Vekaletnameyi alan damadın Milas Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Cenk Soydan olduğunu ve 15 gün sonra arazideki zeytin ağaçlarını kestiğini ifade eden Mete, "Kesmekle yetinmez köklerini ekskavatörle kazımaya başlar. Allah'ın sopası yok derler ya vatandaşın biri de olay esnasında hem video çeker hem de fotoğraflarını alır. Bu vatandaşın ihbarı üzerine Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede yaptığı incelemede 27 zeytin ağacının kesildiğini tespit ederek, tutanak altına alır. Kesilen ağaçların köklerinin ekskavatörlerle sökülüp oradan götürüldüğünün görüntüleri de mevcut." diye konuştu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün tuttuğu tutanak neticesinde kesilecek cezayı "İlçe Başkanınız Kılbey arazi sahibi olarak mı ödeyecek, yoksa damadı mı ödeyecek?" diye soran Mete, şöyle devam etti:

        "Siz vekaletname vererek hukuki sorumluluktan kurtulabilir misiniz? Burada anlaşmalı bir hareket var. Tutmuş ilçe başkanı belediyede müdür olan damadına araziyle ilgili işlemleri yapması için vekaletname vermiş. Adam da tabii cins tahsisi yapmak için önce zeytinleri yok etmiş. Yani bir halt yemişsiniz bari susun edebinizle de daha fazla karıştırmayın. Yaptığınız her türlü iftira çirkeflik böyle belgelerle video ile yüzünüze çarpılır."

        Mete, "İlçe başkanınız zeytinlikleri hülle yoluyla kesmiştir, köklerini de taşımıştır. Oranın yanı başında inşaata açılan diğer arazi gibi kendi arazisinin de inşaata açılması için bu yolu benimsemiştir. Öte taraftan çevreci kimliğiyle tiyatro oynamak için Genel Başkanınızı ve milleti Akbelen'e çağırıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

        Kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarıyla gündeme gelen CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 21 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel'in mitingi öncesi CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey isti...
        CHP Genel Başkanı Özel'in mitingi öncesi CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey isti...
        Anadolu lisesi mezunu 3 genç, orman yangınlarına karşı dron tasarladı
        Anadolu lisesi mezunu 3 genç, orman yangınlarına karşı dron tasarladı
        Bodrum FK tam gaz devam
        Bodrum FK tam gaz devam
        Badem Çiçeği Festivali sona erdi
        Badem Çiçeği Festivali sona erdi
        Milas'taki zeytin ağacı kesimine ilişkin soruşturma sonrası CHP ilçe başkan...
        Milas'taki zeytin ağacı kesimine ilişkin soruşturma sonrası CHP ilçe başkan...
        Milas'ta zeytin ağaçlarının kesildiği iddiaları nedeniyle CHP İlçe Başkanı...
        Milas'ta zeytin ağaçlarının kesildiği iddiaları nedeniyle CHP İlçe Başkanı...