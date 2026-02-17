Canlı
        Fethiye'de duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Fethiye'de duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 18:49 Güncelleme: 17.02.2026 - 18:49
        Fethiye'de duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Muğla’nın Fethiye ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Güler K. idaresindeki 48 HY 737 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki kavşakta yol kenarındaki duvara çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi otomobildeki Nursel Akdeniz'in (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Gönül P. itfaiye ekibinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

