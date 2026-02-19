Mimarlık fakültesi öğrencileri İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi'ni inceledi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Marmaris'te 4 ay önce açılan İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi'ne inceleme gezisi düzenledi.



İçmeler Mahallesi'nde 18 dönüm alanda 4 ay önce açılan Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye ait İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi, 188 oda ve 600 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.





Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri de tesisi gezerek, incelemelerde bulundu.





Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, tesiste öğrencilerle bir araya geldi.





Öğrencilerin görüş ve projelerini dinleyen Kaya, mimarlık alanındaki çalışmalar, ilçenin doğal ve kültürel dokusunun korunarak geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.



Tesisin Genel Müdürü Selçuk Akgün de öğrencilere tesis hakkında bilgi verdi.





Tesisin çelik ve kompozit yapı sistemiyle inşa edildiğini anlatan Akgün, şunları kaydetti:





"Tesis proje tasarımından itibaren çevre dostu ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak inşa edildi. Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yanı sıra akıllı bina otomasyon sistemleri, arıtma sistemleri, çatı yüzeylerinde güneş enerjisi kullanımı ve yedek güç sistemleri entegreli. Ayrıca, çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacıyla proje, LEED Platinum Sertifikası çalışmaları da devam etmekte."







