Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Mimarlık fakültesi öğrencileri İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi'ni inceledi

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Marmaris'te 4 ay önce açılan İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi'ne inceleme gezisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:17 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mimarlık fakültesi öğrencileri İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi'ni inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Marmaris'te 4 ay önce açılan İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi'ne inceleme gezisi düzenledi.

        İçmeler Mahallesi'nde 18 dönüm alanda 4 ay önce açılan Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye ait İş Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi, 188 oda ve 600 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.


        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri de tesisi gezerek, incelemelerde bulundu.


        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, tesiste öğrencilerle bir araya geldi.


        Öğrencilerin görüş ve projelerini dinleyen Kaya, mimarlık alanındaki çalışmalar, ilçenin doğal ve kültürel dokusunun korunarak geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.

        Tesisin Genel Müdürü Selçuk Akgün de öğrencilere tesis hakkında bilgi verdi.


        Tesisin çelik ve kompozit yapı sistemiyle inşa edildiğini anlatan Akgün, şunları kaydetti:


        "Tesis proje tasarımından itibaren çevre dostu ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak inşa edildi. Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin yanı sıra akıllı bina otomasyon sistemleri, arıtma sistemleri, çatı yüzeylerinde güneş enerjisi kullanımı ve yedek güç sistemleri entegreli. Ayrıca, çevresel etkilerin en aza indirilmesi amacıyla proje, LEED Platinum Sertifikası çalışmaları da devam etmekte."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm

        Benzer Haberler

        Muğla'nın Kuzey bölümleri için fırtına uyarısı
        Muğla'nın Kuzey bölümleri için fırtına uyarısı
        Bodrum-Fethiye arası denizlerde fırtına uyarısı
        Bodrum-Fethiye arası denizlerde fırtına uyarısı
        Uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
        Uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
        Nesilden Nesile Türküler aynı sahnede buluştu
        Nesilden Nesile Türküler aynı sahnede buluştu
        Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş: "Kulübümüz hiç olmadığı kadar iyi...
        Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş: "Kulübümüz hiç olmadığı kadar iyi...
        MUSKİ'den Bodrum Yalıkavak'ta içme suyu hat yenileme çalışması
        MUSKİ'den Bodrum Yalıkavak'ta içme suyu hat yenileme çalışması