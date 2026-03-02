Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da yaralı şahin tedavi altına alındı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seraların arasında yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Kumluova Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından seraların arasında yaralı bir şahin bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı yaban kuşunu teslim alarak Seydikemer Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürdü.

        Merkezde görevli veteriner hekim Berke Demiröz tarafından yapılan ilk muayenede şahinin kanadında kırık olduğu belirlendi.

        Gerekli tıbbi müdahalenin ardından tedavi altına alınan şahinin sağlık durumunun yakından takip edildiği, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılmasının planlandığı bildirildi.

