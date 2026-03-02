Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı tutuklandı

        Muğla'da, şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

        Giriş: 02.03.2026 - 17:21
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı tutuklandı

        Muğla'da, şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şubat ayında il genelinde yürütülen çalışmalarda 127 narkotik olayına müdahale edildi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, 85 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 385 bin 310 lira ile 160 avro ve 240 dolar ele geçirdi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

