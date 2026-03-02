Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da çeşitli suçlardan aranan 123 kişi yakalandı

        Muğla ve ilçelerinde düzenlenen aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 123 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 22:01 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı.

        Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 123 kişi gözaltına alındı.

        Dolandırıcılık, hırsızlık, kaçakçılık, uyuşturucu ve diğer suçlardan arama kararı bulunduğu öğrenilen şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

