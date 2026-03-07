Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 15:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te deniz suyu yaklaşık 5 metre çekildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 5 metre çekildi.

        Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde deniz suyunun çekilmesiyle kum adacığı oluştu, bölgede bulunan tekneler, salmalarının karaya oturması nedeniyle yan yattı.

        Uzunyalı ve İçmeler plajlarında da deniz suyunun yaklaşık 2 metre çekildiği görüldü.

        Yalancıboğaz mevkisinde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacığı ile yan yatan tekneler, dronla görüntülendi.

        Öte yandan, Ege kıyılarında suyun çekilmesinde gelgit, fırtına, rüzgar ve topografyanın önemli rol oynadığı, bu durumun her yıl şubat ve martta görüldüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        Kadınlar iş hayatında hala cam tavanla karşılaşıyor
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        3'üncü kez baba oluyor
        3'üncü kez baba oluyor
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        İftardan hemen sonra bunu yapmayanlar dikkat!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!

        Benzer Haberler

        Merdivenden düşüp öldü
        Merdivenden düşüp öldü
        Muğla'da sporun geleceği için dev adım
        Muğla'da sporun geleceği için dev adım
        Şarkıcı Hande Yener hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Anayasal düzeni...
        Şarkıcı Hande Yener hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Anayasal düzeni...
        Muğla'da Ramazan ruhunu yansıtan anlamlı gece "Maarifin kalbinde Ramazan" k...
        Muğla'da Ramazan ruhunu yansıtan anlamlı gece "Maarifin kalbinde Ramazan" k...
        Merdivenden düşerek yaşamını yitirdi
        Merdivenden düşerek yaşamını yitirdi
        Vali Akbıyık'tan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı
        Vali Akbıyık'tan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı