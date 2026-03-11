Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da belediye başkanından kanser hastası kadına moral ziyareti

        Muğla'da Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, göğüs kanseri tedavisi gören kadını ziyaret ederek moral verdi.

        Giriş: 11.03.2026 - 13:28
        Fethiye ilçesine bağlı Çatalarık Mahallesi'nde zihinsel engelli oğlu Ahmet Can Akçabel (22) ile yaşayan ve 4. evre göğüs kanseri tedavisi gören Durkadın Akçabel (40), belediyenin telefonuna Başkan Akdenizli ile fotoğraf çektirmek istediğine dair mesaj gönderdi.

        Kadının talebini öğrenen Akdenizli, Akçabel'i evinde ziyaret etti.

        Akdenizli, ziyaret sırasında Akçabel ve ailesine destek mesajları iletirken, hastalık sürecinde yaşanan zorluklar karşısında yanlarında olduklarını kaydetti.

