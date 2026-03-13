Canlı
        Muğla Haberleri

        Muğla'da yaşlı çiftin öldüğü yangınla ilgili 6 kişi adliyeye sevk edildi

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Giriş: 13.03.2026 - 11:07
        İlçede 5 Mart'ta Turgut Mahallesi'nde çıkan yangında Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) hayatını kaybetmesinin ardından jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

        Muğla İl Jandarma ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri ile komandolar, Yatağan Adliyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

        Şüpheliler, çok sayıda jandarma aracıyla adliyeye getirildi.

        - Olay

        Turgut Mahallesi'nde 5 Mart'ta Asım ile eşi Nazire Kasap'ın yaşadığı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekiplerin söndürdüğü yangında Nazire Kasap olay yerinde, Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

        JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede yangının doğal yollardan çıkmadığının belirlenmesi üzerine, maktullerin torunu olan şüpheli Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29) yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı.

        Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ve E.G. ile U.K. de gözaltına alınmıştı.

        Zanlılardan Busenaz K. ile eşi Kürşat K, suçlarını itiraf etmiş ve yangın çıkardıkları evde yer gösterme yapmıştı.

        Şüphelilerin, evden çaldıkları bir miktar altını bozdurup dolar aldıkları ve bunların da güvenlik güçlerince ele geçirildiği öğrenilmişti.


        Soruşturmada elde edilen kamera kayıtlarından da şüpheli Kürşat K. ve Busenaz K'nin olaydan hemen önce akaryakıt istasyonundan pet şişeyle benzin aldığının da belirlendiği öğrenilmişti.

