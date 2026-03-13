Datça'da lise öğrencileri ve aileleri iftarda buluştu

Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde pansiyon öğrencileri, öğretmenler, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü personeli ve ailelerin katılımıyla iftar programı düzenlendi.



Birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği programda öğrencilere bayram hediyesi olarak voleybol, basketbol ve futbol topu verildi.



Programda Reşadiye Kazım Yılmaz Ortaokulu öğrencisi Yusuf Demir Erman tarafından Karagöz–Hacivat gösterisi sahnelendi.



