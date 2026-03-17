Fethiye'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinin bahçesinde ölü bulundu. Akarca Mahallesi 833 Sokak'taki evinde yaşayan Emine Y. (80) keçisine bakması için çağırdığı veteriner tarafından bahçede hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Emine Y'nin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

