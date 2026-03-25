        Muğla'da Turnalı sahilindeki yanan ormanlık alan yeniden yeşillendiriliyor

        Muğla'nın Turnalı sahili kenarında yaklaşık 1,5 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören alana fidan dikildi.

        Giriş: 25.03.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Merkez ilçe Menteşe'de 18 Ekim 2024'te başlayan ve birçok noktada etkili olan yangın sonrası bölgede rehabilitasyon çalışması yapıldı.

        Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince de bölgenin yeniden yeşillendirilmesi için yanan alanlar temizlenerek, ağaçlandırma çalışması yürütüldü.

        Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Turnalı sahil bandındaki yanan alanın yeniden yeşermesi için fidan dikim töreni düzenlendi.


        Vali Yardımcısı Murat Sarı, protokol üyeleri, öğrenciler, denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, jandarma ile adliye personeli, Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri ile bölgede yaşayanlar, belirlenen alanda fidanları toprakla buluşturdu.

        Törende konuşan Vali Yardımcısı Sarı, ağaçlandırma faaliyetlerinin belirli günlerle sınırlı kalmayacağını belirterek, Turnalı Mahallesi'nin de kısa sürede eski yeşil örtüsüne kavuşması için çalıştıklarını söyledi.

        Ağaçlar ve ormanların geleceğe aktarılması gereken en önemli miras olduğunu vurgulayan Sarı, çocuklara orman ve ağaç sevgisinin aşılanması gerektiğini kaydetti.

        Etkinlikte 350 fidan dikildi. Hafta kapsamında ise il genelinde yaklaşık 28 bin fidanın toprakla buluşturulacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

