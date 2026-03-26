Fethiye'de marangoz atölyesi ile depo yangında hasar gördü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında bir marangoz atölyesi ile depo kullanılamaz hale geldi.





Karaçulha Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Hızla yayılan alevler, iş yerinin bitişiğindeki petshopun yem deposuna da sıçradı.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü.



Yangın nedeniyle marangoz atölyesi ile depo büyük çapta hasar gördü.

