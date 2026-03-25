        Fethiye'de "İşaret Dili" kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen "İşaret Dili" kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Fethiye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Fethiye İşitme Engelliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen kursta, kursiyerlere işitme engelli bireylerin iletişim yöntemleri, işaret dilinin tarihçesi ve temel kuralları hakkında kapsamlı bilgi aktarıldı.

        Eğitim sürecinde katılımcıların, yalnızca işaret dili ile iletişim kurabilen bireyler ile rahat ve doğru şekilde iletişim kurabilmeleri hedeflendi.

        İşaret dili eğitmeni Esra Topuz tarafından verilen derslere katılan 23 kursiyerden 13'ü sınavları geçerek sertifika almaya hak kazandı.

        Fethiye Belediye Başkan Vekili Taner Boz, Engelsiz Komisyonu üyesi, Meclis üyesi Derya Yılmaz ve Fethiye İşitme Engelliler Derneği Başkanı Can Gündüz, kursiyerlere sertifikaları verdi.

        Fethiye İşitme Engelliler Derneği Başkanı Gündüz, bu tür eğitimlerin işitme engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif yer alabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
