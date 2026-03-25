Muğla'da çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı Bencik Mahallesi'nde tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

