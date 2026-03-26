Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris'te "6. GEMAD Workshop Tadım Günleri" etkinliği başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık 3 bin aşçı ile tedarikçi firmaları bir araya getiren "6. GEMAD Workshop Tadım Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği (GEMAD) tarafından Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek etkinlikte aşçılar, yeni ürünlerin hazırlanışını inceleyerek tadım yapma imkanı buluyor.

        GEMAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Deniz, açılışta yaptığı konuşmada, her yıl düzenlenen organizasyon kapsamında bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

        Adıyaman'da deprem bölgesinde 20 kişilik ekiple görev yaptıklarını belirten Deniz, afet anlarında mutfak ve ekipmanın önemini bizzat gördüklerini ifade etti.


        Bölgede olası doğal afetlerde kullanılmak üzere derneğe mobil mutfak kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Deniz, şöyle konuştu:


        "Doğal afette insan ve ürün bulunsa dahi ekipman ve mutfak olmazsa olmazdı. Bizler de yönetim olarak bölgemizde ve doğal afetlerde kullanılmak üzere mobil mutfak olması gerektiğine karar verdik. Bölgemizde orman yangınları ve sel gibi afetler yaşanabiliyor. Bu durumlarda aşçılarımızla birlikte kendi mutfağımızın da olmasını istiyoruz. Etkinlikten elde edilecek gelirle derneğimize kalıcı bir mobil mutfak kazandırmayı düşünüyoruz."


        Organizasyona, aşçıların yanı sıra otellerin satın alma ile yiyecek ve içecek birimi temsilcilerinin katılması bekleniyor.

        Etkinlik yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

