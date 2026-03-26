Datça'da öğrencilere finansal bilinç eğitimi verildi
Muğla'nın Datça ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine finansal bilinçlerini artırmak amacıyla ortak ders uygulaması gerçekleştirildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine finansal bilinçlerini artırmak amacıyla ortak ders uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan içerikler doğrultusunda işlenen derste, tasarruf bilinci, bilinçli tüketim, bütçe yönetimi ve finansal farkındalık konuları ele alındı.
Öğrencilerin gelecekte daha bilinçli ekonomik kararlar alabilmeleri için hayata geçirilen uygulamayla, genç nesillerin finansal okuryazarlık düzeyinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
