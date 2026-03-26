Muğla'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Giriş: 26.03.2026 - 21:04
Ulucami Mahallesi Denizcilik Lisesi arkasında plakası öğrenilemeyen otomobil park halindeyken alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobil, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
