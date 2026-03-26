        Muğla'da Nevruz Bayramı kutlandı

        Muğla'nın Milas ilçesinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Giriş: 26.03.2026 - 18:27 Güncelleme:
        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Nevruz Bayramı kutlama programı gerçekleştirildi. Kutlama, öğrencilerin katıldığı bayrak yürüyüşüyle başladı.

        Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, burada yaptığı konuşmada, nevruzun Türk kültüründeki önemine dikkat çekerek, "Binlerce yıl önce Türk'ün demir dağları eriterek çıktığı o yürüyüş bugün hala yüreklerimizde aynı coşkuyla kutlanmaktadır. Torosların gölgesinde Akdeniz'in ufkunda aynı imanla bir aradayız." dedi.

        Nevruz geleneğinin önemli ritüellerinden olan ateş yakma ve üzerinden atlama etkinlikleri yapıldı.

        Temsili demir dövme geleneğinin de yaşatıldığı kutlamada saksıya fidan dikildi. Okul öğrencileri tarafından düzenlenen eğlenceli yarışmalar ise renkli görüntülere sahne oldu.

        Türk devletlerine ait bayraklarla yapılan gösteriler ve okunan bayrak şiiri izleyicilerden büyük beğeni aldı. Ok atma yarışmasının ardından Milas Yörük Türkmen Kültür Derneğinin sergilediği yöresel oyunlar izleyenlerden alkış topladı.

        Türklerin bayramı olarak bilinen ve Türk milletinin Ergenekon'dan çıkışını temsil eden Nevruz Bayramı kutlama programı, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
