Muğla'da Nevruz Bayramı kutlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Nevruz Bayramı kutlama programı gerçekleştirildi. Kutlama, öğrencilerin katıldığı bayrak yürüyüşüyle başladı.



Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, burada yaptığı konuşmada, nevruzun Türk kültüründeki önemine dikkat çekerek, "Binlerce yıl önce Türk'ün demir dağları eriterek çıktığı o yürüyüş bugün hala yüreklerimizde aynı coşkuyla kutlanmaktadır. Torosların gölgesinde Akdeniz'in ufkunda aynı imanla bir aradayız." dedi.



Nevruz geleneğinin önemli ritüellerinden olan ateş yakma ve üzerinden atlama etkinlikleri yapıldı.



Temsili demir dövme geleneğinin de yaşatıldığı kutlamada saksıya fidan dikildi. Okul öğrencileri tarafından düzenlenen eğlenceli yarışmalar ise renkli görüntülere sahne oldu.



Türk devletlerine ait bayraklarla yapılan gösteriler ve okunan bayrak şiiri izleyicilerden büyük beğeni aldı. Ok atma yarışmasının ardından Milas Yörük Türkmen Kültür Derneğinin sergilediği yöresel oyunlar izleyenlerden alkış topladı.



Türklerin bayramı olarak bilinen ve Türk milletinin Ergenekon'dan çıkışını temsil eden Nevruz Bayramı kutlama programı, birlik ve beraberlik mesajları eşliğinde sona erdi.

