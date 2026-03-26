Bodrum Hotel Show 2026 başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bodrum Hotel Show 2026 Turizm Tedarik Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'ndeki fuarın açılışı Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz'in de katılımıyla gerçekleştirildi.



Sektörün önde gelen tedarikçileri ile yenilikçi ürünlerini bir araya getiren buluşmada, 60'a yakın firmanın 300'den fazla marka temsilcisi yer alıyor.



Fuarda, otel işletmecileri ve endüstri profesyonelleri, son trendleri keşfetme, sektör uzmanlarıyla bağlantı kurma ve işbirliği olanaklarını geliştirme imkanı buluyor.



Bodrum Hotel Show 2026, 28 Mart'a kadar sürecek.

