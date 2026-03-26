Datça'da çocuklar seramik atölyesinde çalışma yaptı

Muğla'nın Datça ilçesinde ilkokul öğrencileri seramik atölyesinde performanslarını sergiledi. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın öncülüğünde "Gençlik Yılı Sanat ve Farkındalık" temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında sanatçı Sibel Horada eşliğinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirerek sanatla iç içe keyifli deneyim yaşadı. Öğrenciler, sanatçıyla buluştuğu ve sergi gezisine katıldığı etkinlikte eğlenceli zaman geçirdi.

