        Marmaris'te belediye çalışanlarına yönelik rüşvet soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye çalışanlarına yönelik imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 27.03.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Muğla Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediyede çalışan bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Otel, restoran, işletme ve yeni iskan işlemlerinde menfaat elde ederek çıkar amaçlı birlikte hareket ettikleri tespit edilmiş olup, bu kapsamda 26 Mart 2026'da İmar Müdürlüğünde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin USD rüşvet alırken suç üstü yakalanmıştır.

        Soruşturma kapsamında, tespiti yapılan şüphelilere yönelik 26 Mart 2026 gecesi ikamet, iş yeri ve Marmaris Belediyesindeki ofislerinde arama yapılmış, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, suç unsuru delillere el konulmuştur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Önce takip sonra baskın! Depodan çıktı tam 50 ton! Kimyasal zincir!
        Bursa'da 600 yıllık caminin altında bulundu
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Sevgilisini öldürmüştü! Simge'ye istenen ceza belli oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aşıklar ortaya çıktı
        Altın ve gümüşü gölgede bıraktı
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Benzer Haberler

        Açık hava reklamlarına sıkı denetim
        Açık hava reklamlarına sıkı denetim
        Radyoloji Uzmanı Özgür: "Her tiroid nodülü ameliyat gerektirmez"
        Radyoloji Uzmanı Özgür: "Her tiroid nodülü ameliyat gerektirmez"
        Marmaris'te kamu görevlisi 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
        Marmaris'te kamu görevlisi 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
        Muğla'da kolorektal kanser için bilgilendirme yapıldı
        Muğla'da kolorektal kanser için bilgilendirme yapıldı
        Menteşe'de bitki koruma ürünlerine sıkı denetim
        Menteşe'de bitki koruma ürünlerine sıkı denetim
        Polis, Marmaris Belediyesi'ndeki arama çalışmalarını tamamladı Belediye Baş...
        Polis, Marmaris Belediyesi'ndeki arama çalışmalarını tamamladı Belediye Baş...