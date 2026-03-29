        Muğla'da şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü

        Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü.

        Giriş: 29.03.2026 - 12:25 Güncelleme:
        İlçede dün gün boyu etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağış sonrası derelerin su seviyesi yükseldi.

        Gölyaka-Karahayıt ve Kapıkırı mahallelerinin bağlantısını sağlayan, Gölyaka mevkisindeki köprüde çökme meydana geldi.

        Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile köprünün yeniden yapılması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Son hali endişelendirdi
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        İtibar kaybediyorlar
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Benzer Haberler

        Sezon 35. Marmaris Ege Rallisi ile Muğla'da başlayacak
        Sezon 35. Marmaris Ege Rallisi ile Muğla'da başlayacak
        Köyceğiz'de minik kalpler kütüphane ile buluştu
        Köyceğiz'de minik kalpler kütüphane ile buluştu
        TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali saha...
        TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali saha...
        Marmaris'te uzay ve teknoloji heyecanı
        Marmaris'te uzay ve teknoloji heyecanı
        Mustafa Varank: Türkiye'nin daha müreffeh bir ülke olması için çalışmalara...
        Mustafa Varank: Türkiye'nin daha müreffeh bir ülke olması için çalışmalara...
        Muğla'da balık tutarken suya düşüp, boğuldu
        Muğla'da balık tutarken suya düşüp, boğuldu