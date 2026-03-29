Muğla'da şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü.



İlçede dün gün boyu etkili olan ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağış sonrası derelerin su seviyesi yükseldi.



Gölyaka-Karahayıt ve Kapıkırı mahallelerinin bağlantısını sağlayan, Gölyaka mevkisindeki köprüde çökme meydana geldi.



Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı. Bölgeye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.



Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile köprünün yeniden yapılması için çalışma başlattı.

